جهاد عقل - -الرأسمالية تَضُر أكثر مما تَنْفَع

2020/02/29 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جهاد_عقل المؤسسات العولمية وإعادة دور الدولةالبروفيسور غاي موندلك المحاضر في كلية الحقوق ومسار علاقات العمل في جامعة تل أبيب، أكد في محاضره هامة له امام المشاركين في "مؤتمر إيلات لعلاقات العمل" نهاية الاسبوع الماضي، أنه ووفق تقارير مؤسسات العولمة العالمية هناك إتجاه واضح، ألا وهو إعادة دور الدولة في علاقات العمل والإقتصاد، وأنّ الإتجاه يسير نحو العودة الى العمل المُنَظَم، وأضاف: "مفهوم الخصخصة الذي......

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