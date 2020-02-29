2020/02/29 | 00:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية اللبنانية: إغلاق المدارس من 29 فبراير حتى 8 مارس كإجراء وقائي بسبب فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية اللبنانية: إغلاق المدارس من 29 فبراير حتى 8 مارس كإجراء وقائي بسبب فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).