الشابندر يوجه رسالة لعلاوي: ظلمك مقربوك ولاتتنازل لهم بمنحهم ما منعته عنهم

2020/02/29 | 00:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه السياسي العراقي عزت الشابندر، السبت، رسالة الى رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.

وقال الشابندر في تغريدة له تابعتها السومرية نيوز "بعد جلسة البرلمان الفاشلة امس، وبعد اجتماع سيادته مع كافة القوى اليوم، اتمنى على الرئيس المكلف ان يعي ما ياتي".وخاطب رئيس الوزراء المكلف "لقد ظلمك مقربوك وداعموك عندما اوهموك وصدقتهم بالعدة والعدد".

وتابع "لم تعد مشكلتك (علاوي) مع الرافضين وزارات او مناصب، فلا تتنازل لهم بمنحهم ما منعته عنهم".





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