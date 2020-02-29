متحف الناصرية يتبنى مشروعا تربويا لتعلم الاحرف الابجدية

2020/02/29 | 00:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وجه وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني بتبني متحف الناصرية مشروعا تربويا يتمثل باصدار كراس لتعلم الاحرف الابجدية… وقال مدير متحف الناصرية عامر عبد الرزاق ان الكراس يهدف الى تعلم طلاب المدارس ورياض الاطفال بطريقة مصورة كتابة الاحرف الابجدية.واشار الى ان الكراس من تاليف نعيم ال مسافر وسيوزع على طلاب المدارس […]

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