ألمانيا تلغي أكبر معرض للسياحة في العالم بسبب كورونا

2020/02/29 | 00:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت السلطات الألمانية، معرض السياحة الذي يقام في العاصمة الألمانية برلين، بسبب مخاطر عدوى فيروس كورونا.

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