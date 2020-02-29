البرلمان أمام {جلسة الحسم} لتمرير الحكومة

2020/02/29 | 01:08 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

يعقد مجلسُ النواب، غداً الاحد "جلسة الحسم الاخيرة" لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، التي ما زالت تواجه انقساما سياسيا بين مؤيد ومعارض، لاسيما من جهة "الاكراد والسنة" الذين يصرون على ضرورة اتاحة الفرصة لهم لاختيار "مرشحيهم" في الكابينة الوزارية.



وتمثل الجلسة الاستثنائية الثانية غداً الاحد" الفرصة الاخيرة" لمجلس النواب، الذي حال عدم اكتمال "نصابه القانوني" يوم الخميس الماضي، دون انعقاد جلسة كان مقررا لها ان تشهد التصويت على حكومة الرئيس المكلف.

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مساء أمس، عن تأجيل الجلسة الاستثنائية التي كان مقرراً انعقادها اليوم، لغاية يوم غد الاحد من أجل اكمال تشكيلة الكابينة الوزارية.



وقبل يوم من "جلسة الحسم" دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، النواب الى حضور الجلسة وعدم الانجرار خلف التحاصص والمغانم التي تطمح اليها بعض الكتل.



وافاد بيان صادر من مكتبه، تسلمت "الصباح"، نسخة منه، بان الكعبي عبر عن استيائه مما حصل في جلسة المجلس يوم الخميس من خرق واضح لبنود الدستور، داعيا ممثلي الشعب الى احترام الدستور والقانون بشأن عقد الجلسة المقبلة لمنح الثقة لكابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة للاحزاب التي كانت وما زالت طامحة للمغانم والتحاصص باسم " الاجماع الوطني " أو الاستحقاق الانتخابي.

بدوره، انتقد عضو مجلس النواب رياض المسعودي، تغليب المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن وبالتالي افشال الجلسة الاستثنائية".اما النائب صادق السليطي، فقد اكد لـ"الصباح"، ان "الكتل التي حضرت الى مجلس النواب وترفض حكومة علاوي، كان عليها ان ترفض الوزراء، إلاّ أن طلب التأجيل كان لغرض المساومة والضغط للحصول على مكاسب ووزارات من علاوي" على حد قول النائب.

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