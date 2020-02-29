الجوية ينفرد بصدارة دوري الكرة الممتاز

2020/02/29 | 01:08 - المصدر: الصباح

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بغداد / بلال زكي

انفرد فريق القوة الجوية بصدارة دوري الكرة الممتاز بعد تغلبه على الطلبة بهدفين مقابل هدف وحيد في ديربي العاصمة بغداد الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي عصر أمس الجمعة ضمن الجولة الثالثة وشهد غياب الجمهور بسبب قرار خلية الأزمة بحظر التجمعات تخوفا من انتشار فايروس كورونا.

ورفع الجوية رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث حالات فوز متقدما بفارق نقطتين على النفط الوصيف.

وأحرز هدفي الصقور حمادي أحمد وأيمن حسين الذي رفع رصيده الى أربعة أهداف ليتقاسم صدارة الهدافين مع مهاجم النفط محمد داود.

وفي لقاء آخر ظفر الصناعات الكهربائية باول ثلاث نقاط

له هذا الموسم بتغلبه على

ضيفه نفط ميسان بهدفين من دون رد سجلهما المهاجم

محمود أحمد.

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