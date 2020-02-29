20 مليار دينار لمشاريع إكساء بقضاء الحسينية

2020/02/29 | 01:08 - المصدر: الصباح

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بغداد / وفاء عامر

ادرجتْ محافظةُ بغداد عددا من المشاريع الخدمية في ناحية الرشيد ضمن خطة موازنتها للعام الحالي، معلنة تخصيص 20 مليار دينار لمشاريع اكساء ضمن قضاء

الحسينية.

وافاد محافظُ بغداد المهندس محمد جابر العطا في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح" بأن المحافظة وضمن خططها اللازمة لرفع المستوى الخدمي بمناطق الاطراف والنهوض ببناها التحتية، ادرجت عددا من المشاريع الخدمية في ناحية الرشيد ضمن خطتها للعام الحالي، مضيفا ان المشاريع تشمل اكساء شوارع ومجاري ومدارس وتاهيل خطوط كهرباء وتجهيز عدد من المناطق بالمحولات الكهربائية.

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