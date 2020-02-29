برشلونة يتراجع عن صفقة ويليان

2020/02/29 | 01:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو الإسبانية”، أن إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، تراجعت عن فكرة التعاقد مع البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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