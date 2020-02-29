2020/02/29 | 01:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اليونان تعلن منع موجة لاجئين سمحت أنقرة بعبورهم اسطنبول- بيروت- توركان اسماعيل -الزمان اجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان الجمعة محادثات هاتفية سعياً إلى احتواء التصعيد في شمال غرب سوريا بعد مقتل أكثر من 30 جندياً تركياً في غارة جوية نسبت إلى دمشق، وسط احتمال عقد قمة بينهما الأسبوع المقبل في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصعيد كبير في سوريا وترامب وبوتين يهاتفان إردوغان والأطلسي يتضامن مع تركيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصعيد كبير في سوريا وترامب وبوتين يهاتفان إردوغان والأطلسي يتضامن مع تركيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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