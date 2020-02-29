تصعيد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وترامب‭ ‬وبوتين‭ ‬يهاتفان‭ ‬إردوغان‭ ‬والأطلسي‭ ‬يتضامن‭ ‬مع‭ ‬تركيا

2020/02/29 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليونان‭ ‬تعلن‭ ‬منع‭ ‬موجة‭ ‬لاجئين‭ ‬سمحت‭ ‬أنقرة‭ ‬بعبورهم اسطنبول‭- ‬بيروت‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ -‬الزمان‭ ‬ اجرى‭ ‬الرئيسان‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬والتركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الجمعة‭ ‬محادثات‭ ‬هاتفية‭ ‬سعياً‭ ‬إلى‭ ‬احتواء‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬جندياً‭ ‬تركياً‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬نسبت‭ ‬إلى‭ ‬دمشق،‭ ‬وسط‭ ‬احتمال‭ ‬عقد‭ ‬قمة‭ ‬بينهما‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ […]

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