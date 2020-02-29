حساب وكتاب

2020/02/29 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د، فاتح عبدالسلام حين‭ ‬وقعت‭ ‬الحرب‭ ‬الكبرى‭ ‬وأسقط‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬السابق،‭ ‬قامت‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حكومات‭ ‬توافرت‭ ‬على‭ ‬أشخاص‭ ‬لم‭ ‬يزاولوا‭ ‬عَملاً‭ ‬إداريّاً‭ ‬ذا‭ ‬قيمة‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬باستثناء‭ ‬المناصب‭ ‬التي‭ ‬كانوا‭ ‬يشغلونها‭ ‬داخل‭ ‬احزابهم‭ .‬ وتلوع‭ ‬العراق‭ ‬بوزراء‭ ‬معظمهم‭ ‬فاشلون‭ ‬ومرتشون‭ ‬ومعقّدون‭ ‬نفسياً‭ ‬بامتياز‭ ‬،وبعضهم‭ ‬حاقد‭ ‬على‭ ‬التاريخ‭ ‬والجغرافيا‭ ‬معاً‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يستطع‭ ‬اكتشاف‭ […]

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