2020/02/29 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاغوس‭- ‬روما‭ -‬الزمان‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬ رفعت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬الجمعة‭ ‬خطورة‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أعلى‭ ‬مستوى‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تأكيد‭ ‬نيجيريا‭ ‬الجمعة‭ ‬تسجيل‭ ‬أول‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬الكبرى،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سببت‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬الوباء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭ ‬تراجعاً‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬وحملت‭ ‬الحكومات‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬بالغة‭ ‬الصرامة‭.‬ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة ترفع خطورة الفيروس إلى أعلى مستوى وانخفاض حاد في الأسواق المالية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة ترفع خطورة الفيروس إلى أعلى مستوى وانخفاض حاد في الأسواق المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).