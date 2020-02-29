ارتفاع إصابات كورونا في البحرين إلى 38

2020/02/29 | 01:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وزارة الصحة بالبحرين، الجمعة، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، إحداهما سعودية ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 38 شخصا.ووفقا لوكالة “رويترز”، نقلا عن بيان الوزارة: “إن الحالة الثانية هي مواطنة بحرينية، وإن الاثنتين جاءتا من إيران في رحلتين جويتين غير مباشرتين”.وأكدت الوزارة البحرينية، في وقت سابق، أن جميع الحالات المصابة […]

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