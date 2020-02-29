2020/02/29 | 01:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأهلي ضد صنداونز..سجل قوي وسقطة تاريخية (المستقلة) – حسام الدين جمال – يستعد الأهلي المصري لمواجهة ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. المباراة تقام مساء السبت في استاد القاهرة الدولي، فيما يقام لقاء الإياب في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس/أذار المقبل.المستقلة تستعرض في السطور التالية سجل مواجهات […]

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