الأوقاف المصرية: الأوبئة من آيات الله وليست انتقاما

2020/02/29 | 02:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، إن “الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والأوبئة، من آيات الله الكونية، للعظة والرجوع لله، وليست انتقاما إلهيا”.ونفى وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها من مسجد محمد بن عبد الرحمن بمركز “ههيا” في محافظة الشرقية، أن تكون هذه الظواهر، كما يروج البعض، انتقاما من الله للدول […]

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