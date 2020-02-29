الحلبوسي يوافق على تأجيل جلسة منح الثقة الى يوم الأحد

2020/02/29 | 02:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت رئاسة مجلس النواب، على طلب رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي تأجيل جلسة منح الثقة المقررة اليوم السبت الى يوم غد الأحد....

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