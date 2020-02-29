صحف يونانية: أثينا ترفض دعم الناتو لتركيا وتعطل القرار

2020/02/29 | 02:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام يونانية، أن أثينا استخدمت حق النقض الفيتو مساء الجمعة، لمنع صدور بيان داعم من الناتو لأنقرة على خلفية الغارة السورية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 34عسكريا

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