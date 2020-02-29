2020/02/29 | 02:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية من أجل إكمال تشكيلة كابينته الوزارية إلى يوم الأحد الموافق 1 آذار 2020، الساعة الواحدة ظهرا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل جلسة البرلمان للتصويت على حكومة علاوي إلى الأحد) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل جلسة البرلمان للتصويت على حكومة علاوي إلى الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).