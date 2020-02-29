لمحاربة كورونا.. لا تقبيل ولا مصافحة

2020/02/29 | 02:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 1439، قرر الملك هنري السادس ملك بريطانيا حظر التقبيل بين البريطانيين لمحاربة الطاعون.والآن يواجه العالم انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19) من الصين، لذلك دعت بعض السلطات الصحية في العالم الناس إلى الامتناع عن التعبير الجسدي عن المودة مثل التقبيل والمصافحة والأحضان.

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