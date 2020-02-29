مدير المركز الصحي بمطار بغداد يفند ادعاءات النائب جواد الموسوي حول عطل جهاز فحص الوافدين (فيديو)

2020/02/29 | 02:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الدكتور ليث اللبان مدير المركز الصحي بمطار بغداد والفريق العامل معه يفندون ادعاءات النائب جواد الموسوي حول عطل جهاز فحص الوافدين.

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