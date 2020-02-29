2020/02/29 | 02:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطالبات بمنع عرض فيلم Onward ووضع ديزني فى قائمة المحظورات..تفاصيل (المستقلة) – منى شعلان/ واجه فيلم Onward ، عدة انتقادات منذ إعلان شركة ديزني ، عن ظهور أول مثلية الجنس ، فى فيلم الأنيمشن ، المقرر طرحه فى السينمات بمختلف دول العالم 6 مارس المقبل.والشخصية مثلية الجنس ،هي الضابطة “سبيكتر” التي ستؤدي صوتها […]

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