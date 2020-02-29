4 أمراض تصيب بشرتك يسببها الإجهاد

2020/02/29 | 02:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ليس الصداع والأكتاف المتصلبة فقط هما من الأعراض الأكثر ارتباطا بالإجهاد، ولكن هناك أيضا تأثر البشرة، والتي قد تتعرض لتأثيرات سلبية خطيرة، نتيجة ضغط العمل وقلة النوم المستمرين.ويؤكد طبيب الأمراض الجلدية، أنيل بوده رجا، أن الضغوطات اليومية يمكن أن تنعكس أيضا في بشرتك، مما يؤدي إلى تفاقم أمراض عديدة، منها حب الشباب والصدفية […]

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