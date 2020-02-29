2020/02/29 | 02:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ترشيح النائب الجمهوري جون راتكليف، مديرا دائما للاستخبارات الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعين مديرا جديدا للاستخبارات الأميركية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعين مديرا جديدا للاستخبارات الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).