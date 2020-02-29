2020/02/29 | 03:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الفيفا لا يخفي مخاوفه من كورونا (المستقلة) – حسام الدين جمال – أبدى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مخاوفه من الانتشار المتسارع لفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم، وتسببه في تأجيل الأحداث الرياضية.مخاوف من كورونا: وقال إنفانتينو في تصريحات نقلتها شبكة «BBC» البريطانية: «سيكون من الصعب إيقاف […]

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