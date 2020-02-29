2020/02/29 | 03:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 معلومات عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة (المستقلة) – حسام الدين جمال – يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، مساء الأحد المقبل، في مباراة الكلاسيكو بالجولة 26 من الدوري الإسباني، بملعب سانتياجو برنابيو. «المستقلة» تستعرض في السطور التالية 5 معلومات تاريخية عن مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة. أصل الكلمة: كلمة كلاسيكو في الأصل تشير […]

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