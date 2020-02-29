الابتعاد عن الشاي يحمي من أمراض المسالك البولية

2020/02/29 | 03:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /توصلت دراسة حديثة إلى بعض الخطوات التي يمكن من خلالها حماية الجهاز البولي من الإصابة بالأمراض.وقالت الدراسة التي نشرها موقع “هيلث فيري ويل” إن اتباع بعض العادات الصحية والبسيطة خلال اليوم، يحمي الجسم والجهاز البولي من الإصابة بالأمراض، والتي من بينها التهاب المسالك البولية المزمن، وتكون حصوات الكلى.وأشارت الدراسة إلى 4 […]

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