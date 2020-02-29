واشنطن ترفع مستوى التحذير من السفر الى ايطاليا

2020/02/29 | 04:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصحت الولايات المتحدة مواطنيها، الجمعة، بتجنب "السفر غير الضروري" إلى إيطاليا، التي تعتبر مقصدا رئيسيا للسياح الأميركيين، على خلفية انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

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