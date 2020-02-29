2020/02/29 | 04:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أحدثت تغريدة حديثة لرهاب بيطار، محامية قتيل منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، جدلا كبيرا، والتي أشارت فيها إلى أنها تتعرض لتهديدات، وذلك عقب الانتهاء من تقرير الطب الشرعي الثاني.وغردت بيطار عبر حسابها على تويتر: “الترغيب والترهيب أسلوبان لن يزيدانني إلا إصرارا وعزيمة وثباتا وقوة”.وتابعت رهاب بيطار، إن “قضية محمد الموسى أخذت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محامية قتيل نانسي عجرم: لن نسمح بطمس الحقيقة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محامية قتيل نانسي عجرم: لن نسمح بطمس الحقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).