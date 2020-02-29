9 أشياء متوقعة في العالم بحلول 2030

2020/02/29 | 05:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يشهد عالمنا تغييرات سريعة نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي الهائل، بالإضافة للتغيرات المناخية المرافقة، الأمر الذي يؤثر بشكل أو بآخر على النمو الديموغرافي وغيره، فكيف سيكون عالمنا بعد 10 سنوات وتحديدا في عام 2030.قام معهد ماساتشوتس الأمريكي بنشر قائمة أعدها الباحث المختص بشؤون المستقبل أندرو وينستون، وتضمنت توقعات في حدوث تغييرات في 9 أشياء […]

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