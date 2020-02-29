2020/02/29 | 07:00 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العمارة على كوكب المريخ الأكثر حياة في نظامنا الشمسي بعد الأرض
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكوكب الأحمر:تحديات العمارة خارج كوكب الارض) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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