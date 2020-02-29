أحمد فهمي يشن هجوما على معتصم النهار

2020/02/29 | 07:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /فاجأ الممثل المصري أحمد فهمي الجمهور بسبب تعليقه على مقابلة أجراها زميله الممثل السوري معتصم النهار الذي انضم إلى مسلسل “أسود فاتح”، وأنه بطل المسلسل الأول من ناحية الرجال.من الواضح أن هذا الأمر استفز فهمي الذي يتقاسم البطولة مع معتصم ودفع به إلى نشر تغريدة قال فيها: “وهو أنت لما تطلع في البرنامج […]

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