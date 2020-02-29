حقيقة إصابة جاكي شان بفيروس كورونا

2020/02/29 | 07:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، أنباء حول إصابة الممثل الصيني الشهير، جاكي شان، بفيروس “كورونا” المستجد.وانتشرت بكثافة أنباء إصابة جاكي شان بالفيروس التاجي، بعد أن زعم البعض أنهم شاهدوه وهو بصحبة ضباط شرطة في هونغ كونغ، وذلك بالتزامن مع ذكر تقارير صحفية، أنه تم وضع أكثر من 50 ضابطا صينيا […]

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