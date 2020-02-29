ما هي السنة الكبيسة ولماذا تحدث كل أربع سنوات؟

2020/02/29 | 07:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تشهد السنة الحالية عودة يوم 29 شباط إلى التقويم الميلادي لأول مرة منذ عام 2016، فيما يعرف بالسنة الكبيسة.وتتكون السنة الميلادية التقويمية عادة من 365 يوما، إلا أنه يضاف إليها يوم واحد كل أربع سنوات، وهو ما يجعل تلك السنة كبيسة.ويضاف هذا اليوم في شهر فبراير، وهو يوم 29 شباط الذي […]

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