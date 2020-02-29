إيران تنفي وفاة 210 أشخاص بكورونا

2020/02/29 | 07:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت محطة (بي.بي.سي) باللغة الفارسية الجمعة نقلا عن مصادر طبية إن 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في عدة مدن إيرانية جراء فيروس كورونا، وذلك مقارنة مع بيانات وزارة الصحة التي أعلنت وفاة 34 شخصا.ونفى كيانوش جهان بور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية على تويتر الجمعة تقرير المحطة.وحتى بعدد وفيات يبلغ 34 […]

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