ما الأخطاء التي تمنع من فقدان الوزن؟

2020/02/29 | 07:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشر موقع “آف بي.ري” الروسي تقريرا تحدث فيه عن الأخطاء التي يرتكبها البعض خلال سعيهم لخسارة الوزن، التي تجعلهم لا يصلون إلى الهدف المرجو، على الرغم من أنهم يبذلون قصارى جهدهم.وقال الموقع، في تقريره، إن الوجبات الخفيفة قد تساعد على فقدان الوزن، ولكن إذا تجاوزت الكمية اللازمة فقد تكون النتيجة عكسية.وعموما، […]

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