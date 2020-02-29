الصين تلجأ للطب الشعبي لمواجهة كورونا

2020/02/29 | 07:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لا علاج حتى الآن لفيروس كورونا المميت رغم كل المحاولات في هذا الاتجاه، بحسب منظمة الصحة العالمية، فيما يعمد الأطباء إلى تقليص أخطاره عبر معالجة الأعراض التي يسببها، لكن هل يلعب الطب الشعبي دورا في طرق علاج الفيروس؟ الإجابة هي نعم وعلى نطاق واسع، طبقا لتقارير إعلامية صينية قالت إن 80 في المئة من […]

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