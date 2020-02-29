خمسة أطعمة وأعشاب مُخدرة تستخدمها يوميا

2020/02/29 | 07:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تشتهر العديد من الأعشاب بفوائدها المذهلة للجسم، ولكن هناك أعشاب تؤدي إلى الإصابة بالهلاوس، وتتسب في تغيب العقل، وتأثيرها قد يشابه تأثير المخدرات.ونشرت مجلة “الكونستلو”، 5 أطعمة وأعشاب طبيعية مخدرة وتؤدي إلى الهلاوس، وفقًا لموقعي “Food.ndt, Medical news today”.1-جوزة الطيب تحتوي جوزة الطيب على مركبات كيميائية، بنسبة مرتفعة، ما يؤدي […]

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