أخطر 10 إشاعات حول كورونا

2020/02/29 | 07:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشر موقع “إنسايد أوفر” الإيطالي تقريرا رصد فيه أخطر الإشاعات التي تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، عن فيروس كورونا في إيطاليا والعالم.وقال الموقع، في تقريره، إنّه لا بد من الانتباه إلى الأخبار المزيفة والرجوع إلى القنوات الرسمية للتثبت من صحة الأخبار المتداولة، لما تسببه الإشاعات من حالات فزع عالمية.وأوضح […]

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