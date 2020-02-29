في ليبيا .. الوفاق تتهم روسيا وروسيا تتهم تركيا

2020/02/29 | 07:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، إن الروس يقفون وراء الهجمات التي استهدفت مطار معيتيقة الدولي ومنطقة أبو سليم في العاصمة طرابلس.وأوضح باشاغا أنه “لن يكون هناك سكوت بعد اليوم، وسنستهدف جميع مواقع مليشيات خليفة حفتر جنوبي طرابلس، ونحن قادرون على الرد، ولدينا الإمكانيات للرد”.وأضاف: “لدينا معلومات مؤكدة أن الروس هم […]

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