مركز يتحدث عن اصابة عشرات الاشخاص بكورونا في امريكا

2020/02/29 | 08:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 62 شخصا، منهم من لم يسافر للخارج.

وأبلغ المركز عن 34 حالة إصابة بهذا الفيروس، "11 منها، كان المرضى قد عادوا إلى الولايات المتحدة من الخارج، وفي حالتين أخريين تم نقل الفيروس التاجي من شخص لآخر.



بالإضافة إلى ذلك، تم تسلم 21 شخصا من قبل وزارة الخارجية: ثلاثة من مدينة ووهان الصينية مركز انبعاث هذا الفيروس و 18 من سفينة دايموند برينسيس من اليابان".

ووفقا لأحدث بيانات مركز السيطرة على الأمراض، من أصل 62 مصابا، 12 عادوا سابقا إلى الولايات المتحدة من رحلات في الخارج، فيما ارتفع عدد الإصابات من شخص لآخر إلى ثلاثة بعدما أكدت مقاطعة سانتا كلارا بكالفورنيا ظهور حالة جديدة من فيروس كورونا.



علما أن هذه هي الحالة الثالثة للإصابة بالفيروس في المقاطعة دون السفر للخارج.

وبلغ عدد المواطنين الأمريكيين المصابين الذين تم إجلاؤهم من سفينة "دايموند برينسيس" 44.

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