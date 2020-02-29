الفضل شلق - تحالف “المقاومة” والتيار العوني، فساد من البداية الى النهاية

2020/02/29 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق يحكم لبنان منذ عقدين من الزمن، ومنذ اتفاق مار مخايل، أو قبل ذلك، فكرتان فسد أصحابهما أو هما فسدتا بمعنى أن فساد الفكرة عند كل منهما أدى الى فساد أصحابها.كانت نتائج التحالف على لبنان هي استفحال الفساد وتراكمه فوق الفساد الذي سبقه.يصعب التمييز بينهما ويصعب تمييزهما عما سبق.فساد فكرة المقاومةفسدت المقاومة نظريا قبل أن تفسد في الممارسة.يمكن القول أن الفساد النظري هو الذي أدى الى الف......

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