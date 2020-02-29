2020/02/29 | 08:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استعداده لعقد لقاء مع قادة روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا لبحث قضية مراقبة الأسلحة.وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية ، ان “الولايات المتحدة تستغل هذه الفرصة لإدخال روسيا والصين في الإطار الدولي للحد من الأسلحة ومنع حدوث سباق تسلح باهظ الثمن”.وتفيد التقارير أن ترامب يريد استخدام اجتماع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب مستعد لعقد لقاء مع قادة العالم لبحث قضية مراقبة الأسلحة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب مستعد لعقد لقاء مع قادة العالم لبحث قضية مراقبة الأسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).