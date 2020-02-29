هكذا تحمي الطائرات الروسية نفسها من الهجوم الصاروخي في سوريا

2020/02/29 | 08:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد خبراء، ان التحليق العالي للطائرات الروسية، يجنبها الصواريخ المضادة للطائرات التي يطلقها الارهابيين في سوريا.قال الخبير العسكري ألكسندر ميخايلوف، أن “الطائرات التي تدعم عملية الجيش السوري لتحرير محافظة إدلب، وهي المقاتلات القاذفة “سو-34” و”سو25″، تضطر إلى التحليق على ارتفاع منخفض حتى تتمكن من قصف أهداف برية محددة لإنها مجهزة بوسائط الحماية من الصواريخ […]

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