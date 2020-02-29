مقتل واصابة عدد من قوى الامن العراقية بهجوم لـ

2020/02/29 | 08:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، استشهاد عنصرين من افراد القوات الامنية وإصابة ثالث بهجومين إرهابيين منفصلين في قضائي داقوق بمحافظة كركوك، والحمدا...

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