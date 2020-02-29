62 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

2020/02/29 | 08:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 62 شخصا، منهم من لم يسافر للخارج.وأبلغ المركز عن 34 حالة إصابة بهذا الفيروس، 11 منها، كان المرضى قد عادوا إلى الولايات المتحدة من الخارج، وفي حالتين أخريين تم نقل الفيروس التاجي من شخص لآخر.[…]

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