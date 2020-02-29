مصدر لـ “العهد نيوز”: باسل كوركيس يتعرض لعكة صحية

2020/02/29 | 08:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص اعلن مصدر رياضي، ان وعكة صحية المت بلاعب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم السابق باسل كوركيس، المدير الاداري لمنتخبا الوطني.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، اليوم السبت، ان “كوكيس تعرض الى وعكة صحية شديدة نقل على اثرها الى احد مستشفيات اربيل ”.

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