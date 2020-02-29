رئاسة البرلمان توافق على طلب علاوي بتاجيل جلسة اليوم الى الغد

2020/02/29 | 08:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وافق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، على طلب رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، في تأجيل الجلسة الاستثنائية للبرلمان المقررة غداً السبت الى يوم الأحد المقبل.وقال بيان لمكتب رئيس البرلمان "يعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية من أجل إكمال تشكيلة كابينته الوزارية إلى يوم الأحد ، الساعة الواحدة ظهرا".وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، خاطب مساء اليوم مجلس النواب لتأجيل جلسته الإستثنائية المقررة غداً السبت إلى الأحد المقبل "لأجل إكمال تشكيلة الكابينة الوزارية،

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