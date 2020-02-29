تابع أبرز مباريات الفرق التي ستقام اليوم السبت

2020/02/29 | 08:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تقام السبت ،العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات، والتي يأتي في مقدمتها مواجهة الأهلي المصري مع صنداونز الجنوب أفريقي، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.بينما يواجه الوداد المغربي نظيره النجم الساحلي التونسي، في ذهاب الدور ذاته من البطولة الأفريقية.وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، سيواجه تشيلسي نظيره بورنموث، ضمن منافسات الجولة الـ28 من المسابقة، فيما يحل ليفربول ضيفا على واتفورد، في المباراة التي يبحث خلالها عن فوزه الـ27 في المسابقة الإنجليزية.ويستضيف اتحاد جدة نظيره الشباب على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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