مركز الأمراض والوقاية يتحدث عن اصابة عشرات الاشخاص بكورونا في امريكا

2020/02/29 | 09:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 62 شخصا، منهم من لم يسافر للخارج.وأبلغ […]

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