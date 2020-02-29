فرنسا تعلن عن 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/02/29 | 09:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت فرنسا وجود 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا على أراضيها، ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 57، ونصحت مواطنيها بالامتناع عن المصافحة في إطار جهود مكافحة العدوى.

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